Persoon overleden na aanrijding met vrachtwagen op A4

(Foto: Regio15)

RIJSWIJK - Op de A4 tussen de afslag Rijswijk/Delft en Den Haag-Zuid is vrijdagavond een persoon overleden na een aanrijding met een vrachtwagen. Hoe het het ongeluk heeft kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De A4 in de richting van Rotterdam is volledig afgesloten.





Het is nog niet bekend hoelang de weg dicht blijft. De politie is bezig met een groot onderzoek op de snelweg.