Toekomst Schevenings vreugdevuur onzeker

DEN HAAG - Het is onzeker of er dit jaar een Schevenings vreugdevuur komt. De organisatie van Stichting Vreugdevuur heeft besloten na een geschil met de gemeente op te stappen.

De organisatie meldt in een persbericht dat door de huidige ontwikkelingen rondom het nieuwjaarsevenement besloten is om 'de stekker eruit te trekken'. Het is volgens Stichting Vreugdevuur Scheveningen een optelsom van tegenvallers, zoals het beperken van de hoogte van het vuur en de plannen van de gemeente om de vuurwerkshow te verplaatsen. Dit laatste was de spreekwoordelijke druppel die de emmer deed overlopen bij de organisatie.Het is nog onbekend of het vreugdevuur door een andere organisatie overgenomen zal worden. Voor zover bekend gaat het vreugdevuur in Duindorp wel gewoon door.Het is Schevenings vreugdevuur is in de jaren 90 naar het strand verplaatst om onrust in de wijken te voorkomen. In het verleden waren er tal van incidenten rondom de jaarwisseling in de badplaats. Vechtpartijen, brandstichting en vandalisme zorgden onder andere voor honderdenduizenden euro's aan schade.