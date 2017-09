Regen, regen; lekker in de plassen stampen!

DEN HAAG - Nadat we vrijdagmiddag de zon weer hadden gezien en er een einde leek te komen aan de overvloedige regenval begon het vrijdagavond weer hard te regenen in de regio.

Bij het weerstation van het KNMI in Voorschoten werd tussen middernacht en zaterdagochtend 09:00 uur 14,2 mm neerslag gemeten. In Hoek van Holland werd 15,6 mm geregistreerd. De regen zorgt vooral voor grote plassen op de weg en op stoepen.Voor kinderen wordt het een goede zaterdag; Lekker in de plassen stampen!In de loop van de dag zal het volgens Weeronline.nl weer droog worden.Vorige week zaterdag zorgde hevige regenval voor grote overlast in de regio doordat tunnels onderliepen en daken gingen lekken. Toen viel in 24 uur maar liefst 100 mm regen.