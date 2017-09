Reparatie wissel Randstadrail bij Nootdorp; Erasmuslijn rijdt gewoon

Een metro van lijn E op station Nootdorp ( Foto: Omroep West / Pieter Kuipers)

DEN HAAG - De HTM is dit weekeinde bezig met het repareren van een wissel bij Nootdorp. Eerder deze week waren er vertragingen van de Erasmuslijn vanwege een wisselstoring. Volgens een woordvoerder van het vervoersbedrijf is het nog niet bekend wanneer de werkzaamheden klaar zullen zijn. Reizigers hebben er volgens HTM geen last van, omdat de Randstadrail gewoon rijdt.





De wissel bij Nootdorp is bedoeld om voertuigen te rangeren. Dit zal nu op een andere plek gebeuren. Volgens een woordvoerder van het vervoersbedrijf kan hierdoor de Randstadrail gewoon over het traject heen rijden. Vanwege de eerdere niet nagekomen belofte, wil HTM nu geen garanties geven dat de wissel echt niet meer stuk gaat.



Afgelopen donderdag ging de wissel voor de derde keer kapot. Dit zorgde voor veel vertraging. HTM beloofde hierop beterschap, maar vrijdagochtend was het weer raak. Het vervoersbedrijf laat nu weten dat de wissel, zolang er onderhoud aan wordt gepleegd, niet meer gebruikt gaat worden.