Militairen voeren actie voor CAO bij departement Den Haag

DEN HAAG - Actievoerende militairen hebben hebben vrijdag 1,5 uur alle in- en uitgangen van het ministerie van Defensie in Den Haag geblokkeerd. Ze eisen betere arbeidsvoorwaarden.

Onder de actievoerders is ook te horen dat Defensie niet goed zou weten wat er op de werkvloer speelt en dat er klachten zijn over personeelstekorten.Het militair en burgerpersoneel zit al sinds 2013 zonder een cao. De gesprekken hierover liepen dit voorjaar vast. De bonden verwierpen toen het eindbod van het ministerie. Dat had onder meer een loonsverhoging van 2 procent en geld voor scholing aangeboden.Vorige maand voerde de marechaussee al actie op de luchthavens van Rotterdam en Eindhoven.