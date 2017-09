Regen gooit roet in het eten: streep door derby FC Lisse - Katwijk

Water op een voetbalveld (foto: Orange Pictures)

REGIO - Vanwege de hevige regenval van de afgelopen dagen is er een streep gezet door de streekderby in de tweede divisie tussen FC Lisse en Katwijk. Er ligt zoveel water op het veld van FC Lisse dat deze onbespeelbaar is geworden.



Alle andere duels van onze regioploegen in de tweede divisie en derde divisie gaan vooralsnog wel door.

Vrijdag werd het kunstgrasveld van Scheveningen al afgekeurd. Door de hevige regenval zijn daar de korrels op het kunstgrasveld omhoog gestuwd. Zij zouden thuis tegen ASWH spelen.Alle andere duels van onze regioploegen in de tweede divisie en derde divisie gaan vooralsnog wel door.