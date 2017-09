Regen is spelbreker bij heel veel voetbalwedstrijden

Archief: Stromende regen tijdens RKAVV - Staphorst. (Foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - De overvloedige regenval is zaterdag spelbreker bij heel veel voetbalwedstrijden. Het was zaterdagochtend voor veel ouders van voetballende kinderen al druk bellen, appen en websites bezoeken om te kijken of de wedstrijd van hun zoon of dochter zou doorgaan.





Het resultaat: op gewone grasvelden wordt deze zaterdag nauwelijks gespeeld, niet alleen zijn veel jeugdduels afgekeurd ook eerste teams komen niet in actie. En dat niet voor het eerst in dit nieuwe seizoen het zit de KNVB en de amateurvoetballers niet mee.Zelfs op kunstgras gaan niet alle wedstrijden door: zo ontdekten de voetballers van Scheveningen dat hun hoofdveld van kunstgras niet tegen de regen was bestand. Hier dreven de rubberen korrels op het veld.Overigens begint komend weekeinde pas echt de competitie voor veel voetballers: op clubs in de hoogste competities na was dit weekeinde het laatste bekerprogramma gepland.