Vreugdevuur Duindorp gaat door; Scheveningen trekt de stekker eruit

Foto: Facebook Vreugdevuur Duindorp

DEN HAAG - Tijdens de jaarwisseling zal het vreugdevuur in Duindorp gewoon opgebouwd worden. Dit laat de organisatie in een reactie weten naar aanleiding van het nieuws dat het Schevenings vreugdevuur mogelijk stopt. Zaterdagochtend liet Stichting Vreugdevuur Scheveningen weten de handdoek in de ring te gooien na een geschil met de gemeente.





De Stichting Vreugdevuur Scheveningen stopt ermee omdat de hoogte van de stapel wordt beperkt.Verder wil de gemeente de vuurwerkshow verplaatsen naar het strand en dat wil de organisatie niet.



Organisator van het Duindorpse vuur, Rinus Taal, zegt dat de voorbereidingen voor komende jaarwisseling al in volle gang zijn. 'We zijn nu de laatste puntjes op de 'i' aan het zetten en dan is alles helemaal geregeld.' Taal geeft aan dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de gemeente. Zo mag het vreugdevuur in Duindorp zelfs dit jaar iets groter in volume. 'Wij zijn hier uiteraard erg blij mee en verheugen ons op één groot feest.'