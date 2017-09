Koning bij bezoek aan Reddingsbrigade: 'Ik was een lifeguard'

Koning Willem-Alexander op bezoek bij de Reddingsbrigade (Foto: Omroep West)

WASSENAAR - De Reddingsbrigade bestaat zaterdag precies een hele eeuw. Niemand minder dan Koning Willem-Alexander was aanwezig bij het 100-jarig jubileum van de Reddingsbrigade in Attractiepark Duinrell in Wassenaar. En daar deed hij een bijzondere onthulling. 'Ik ben in mijn school twee jaar lifeguard geweest', aldus de koning.





De lifeguards van de Reddingsbrigade voeren jaarlijks gemiddeld 9.000 hulpverleningsacties op zee en in recreatiegebieden uit. In totaal zijn er 5.000 actieve vrijwilligers verbonden aan de organisatie.



De Koning sprak in Duinrell met vrijwillige lifeguards en medewerkers van de Reddingsbrigade over onder meer preventie, waterhulpverlening en de opleiding tot lifeguard. Bij preventie lag de nadruk vooral op zwemlessen voor immigranten. Volgens de Reddingsbrigade moet hier meer aandacht voor komen, omdat er per jaar te veel mensen verdrinken.