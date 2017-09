Toet toet! De Ooievaarsrun komt weer langs

Vrachtwagens

DEN HAAG - Mocht u zaterdag gek worden van het getoeter: de jaarlijkse Ooievaarsrun wordt weer gehouden. In de tocht door Den Haag en Westland rijden mensen met een verstandelijke of lichamelijke beperking mee, in vrachtwagens. Tijdens de rit wordt er altijd veel getoeterd.

Organisaties bieden deze dag geheel belangeloos vrachtauto's inclusief een bestuurder aan, om in vier runs ruim 550 deelnemers de dag van hun leven te bezorgen. Al sinds 1987 wordt deze rit op de tweede zaterdag in september gereden.