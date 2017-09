TERUGKIJKEN: TV West Sport op vrijdag met Lex Immers als gast

Lex Immers te gast in TV West Sport

DEN HAAG - De hele week blikt de sportredactie van Omroep West op social media al vooruit op het duel van het jaar voor ADO Den Haag: Ajax-thuis. Ook in TV West Sport veel aandacht voor die wedstrijd van aanstaande zondag.

Lex Immers zat vrijdag op de bank bij presentator Menno Tamming. Samen bespreken ze wat de kansen van ADO Den Haag zijn. Wat is het strijdplan? Voor Immers is het duel tegen Ajax daarnaast een bijzondere, hij speelt zondag namelijk zijn 150e wedstrijd in dienst van de Hagenaars. Hij kijkt terug op zijn debuut en andere mooie momenten bij de Haagse club.Verder ook aandacht voor het amateurvoetbal. Herman Nanninga ging op bezoek bij Katwijk, waar hij onder andere doelman Ricardo Kieboom sprak. De nieuwe keeper, die de voorkeur kreeg boven Mark de Vries, houdt al drie duels op rij zijn doel schoon. Bekijk de uitzending hieronder terug.