Quick Boys met lege handen tegen Jong Almere City

Yordi Teijsse schiet de 2-2 binnen tegen Jong Almere City (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Quick Boys heeft in de derde divisie zaterdagmiddag een nederlaag geleden. De Katwijkse ploeg ging op eigen veld onderuit tegen Jong Almere City: 2-3.

Al na twee minuten spelen kreeg Quick Boys een tik te verwerken. Khalid Tadmine zette de beloften uit Flevoland vroeg op voorsprong. Een dramatische start voor de blauw-witten.



Quick Boys-coach Jan Zoutman zag dat zijn ploeg het moeilijk had en het spel was matig. Een kwartier voor rust verdubbelde Tadmine de score en werden de zorgen groter voor de Katwijkers.



Goalgetter Teijsse



In de tweede helft moest Quick Boys iets aan die achterstand zien te doen. De aansluitingstreffer hing na rust al een tijdje in de lucht en twintig minuten voor tijd viel die ook. Yordi Teijsse kopte uit een corner de 1-2 binnen.



Die goal gaf de Katwijkers vleugels. Ze roken bloed en gingen direct op zoek naar de gelijkmaker. En Teijsse liet zich gelden. Nog geen twee minuten na de 1-2 schoot hij de 2-2 binnen. Hij leek daarmee een punt te redden, maar Silvester van der Water schoot Jong Almere vlak voor tijd alsnog langs Quick Boys.



Scoreverloop Quick Boys - Jong Almere City 2-3 (0-2): 0-1 Tadmine, 0-2 Tadmine, 1-2 Teijsse, 2-2 Teijsse, 2-3 Van der Water