VVSB wacht na remise tegen Barendrecht nog altijd op eerste overwinning

NOORDWIJKERHOUT - VVSB wacht na vier speelronden nog altijd op de eerste overwinning in de tweede divisie. Zaterdag zag trainer Mark Schenning zijn mannen tegen Barendrecht met 1-1 gelijkspelen.

Via een heerlijke lob van VVSB-speler Frans van Niel kwamen de Noordwijkerhouters op voorsprong. De middenvelder werkte de bal knap achter doelman Marc van Splunter. Loyd van der Wilden was namens VVSB vlak daarna dichtbij de 2-0, maar hij zag zijn inzet gekeerd worden.Heel sprankelend was het spel niet, veel gebeurde er voor de pauze niet, maar op slag van rust viel er nog wel een goal te noteren. Ramy Salem tekende voor de gelijkmaker. Na een scherpe voorzet Jeffrey Aarts had hij een geplaatst schot in huis. In de tweede helft was het spannend, maar goals vielen er niet meer.0-1 Van Niel, 1-1 Salem