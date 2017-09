Robin Haase en Matwé Middelkoop houden Oranje in de race op Daviscup

Robin Haase in actie op de Daviscup (foto: ANP)

DEN HAAG - De Nederlandse tennissers hebben nog steeds zicht op een plaats in de wereldgroep van de Daviscup. Robin Haase en Matwé Middelkoop wonnen zaterdag het dubbelspel tegen het Tsjechische koppel Adam Pavlasek/Roman Jebavy in vier sets: 4-6 6-4 7-6 (1) 6-4. Haase en Middelkoop brachten de spanning daarmee terug in de ontmoeting met Tsjechië: 2-1.







De beslissing valt zondag, als twee enkelpartijen op het programma staan. Haase staat voor de opdracht om de stand gelijk te trekken. Teamcaptain Paul Haarhuis heeft vooralsnog Thiemo de Bakker opgesteld voor de vijfde en laatste partij.