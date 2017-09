Haaieneiland beste historische jeugdboek

WASSENAAR - 'Haaieneiland' van de in Wassenaar geboren schrijver en journalist Rob Ruggenberg heeft de Thea Beckmanprijs voor de beste historische jeugdroman gewonnen. Dat heeft de organisatie zaterdag bekend gemaakt. Het boek krijgt de onderscheiding van zowel de vakjury als de kinderjury. Aan de prijs zijn een geldbedrag van 1000 euro en een oorkonde verbonden.

gaat over de avonturen van ene Roemer, die in de 18e eeuw tijdens een zeereis met ontdekkingsreiziger Jacob Roggeveen strandt op het koraaleiland Takapoto in de Stille Zuidzee. Het ziet er paradijselijk uit, maar het eilandje blijkt heel gevaarlijk te zijn. Schrijver Ruggenberg woonde voor zijn boek een tijdje op Takapoto.Vorig jaar won de Leidse Selma Noort de Thea Beckmanprijs voor haar boek 'De zee kwam door de brievenbus', over de watersnoodramp van 1953.