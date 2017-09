Rijnsburgse Boys vlak voor tijd onderuit bij FC Lienden

Rijnsburgse Boys-trainer Pieter Mulders kijkt niet vrolijk (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Na een vrij weekend heeft Rijnsburgse Boys op bezoek bij het FC Lienden van Hans Kraaij jr. geen punten kunnen pakken. De ploeg van coach Pieter Mulders liep op het laatste moment een punt mis: 1-2.

De eerste helft kende geen goals, maar saai was het niet. Beide ploegen creëerden wat kansen, het enige wat miste was scherpte voor de doelen.



Na een overtreding op Jordy Strooker mocht Rijnsburgse Boys vlak na de thee een penalty nemen. Wesley Goeman ging achter de bal staan en faalde niet. De 0-1 werd echter al snel weinig meer waard. Rijnsburg-doelman Richard van Nieuwkoop kreeg de bal bij een vrije trap niet goed weg en zag Jermo Wilsterman vanuit de rebound de 1-1 binnenschieten.



Vlak voor tijd



Na de 1-1 maakten de twee partijen veel fouten en het duel leek te eindigen in een gelijkspel. Maar Danny van den Meiracker was vlak voor tijd alsnog trefzeker. Hij schoot FC Lienden met de 2-1 naar de overwinning.



Scoreverloop FC Lienden - Rijnsburgse Boys 2-1 (0-0): 0-1 Goeman (strafschop), 1-1 Wilsterman, 2-1 Van den Meiracker