Giftige schorpioen duikt op in Leimuidense toiletpot

(Foto: Facebook/@DierenambulanceAlphenaandenRijn)

LEIMUIDEN - Een wel heel bijzondere melding zaterdagmiddag voor de dierenambulance in Alphen aan den Rijn. Een inwoonster van Leimuiden vond een schorpioen in de toiletpot van haar badkamer. In eerste instantie dacht de meldster dat het om een rivierkreeft ging. Het bleek echter te gaan om een Europese zwarte schorpioen. Die soort komt veel voor in Zuid-Europa.

Het dier is zaterdag uiteindelijk opgevangen door deskundigen van de Stichting PretMetRep Reptielopvang. Volgens Robert van Ettinger, werkzaam bij de stichting, is het dier geen huisdier. 'Deze is echt uit het wild meegekomen', legt hij uit. 'Ze zijn te klein om als huisdieren gehouden te worden. Daar zijn ze niet 'koel' genoeg voor.'



Maar hoe komt de schorpioen dan terecht in de toiletpot? Daar is volgens Van Ettinger een simpele verklaring voor. 'De badkamer is de meest logische plek in huis voor een schorpioen om af te koelen, nadat hij op stap is geweest.'



Kleding



Volgens Van Ettinger is het waarschijnlijk dat het dier, dat net zo groot is als een flinke duimnagel, is meegelift in een kledingstuk vanuit het zuiden van Europa. 'Het is de meest voorkomende schorpioen in Europa. En de kans is groot dat je je kleding wast in of rond de badkamer. Daar zitten ze graag in.'



Opvallend genoeg heeft de meldster zaterdag aan de dierenambulance laten weten dat er onlangs in de buurt van haar huis al een schorpioen werd gevonden. 'Maar ik kan niet bevestigen of dat ook klopt. Wij hebben daar toen geen melding van gehad', laat Ginet Groep, van de dierenambulance in Alphen aan den Rijn, weten.



Giftig



Heel gevaarlijk is het dier echter niet, zegt Van Ettinger tot slot. 'Alle schorpioenen zijn giftig. Maar dat is hetzelfde bij spinnen. Deze soort is ook niet levensgevaarlijk voor mensen. Als dit dier steekt zal het hoogstwaarschijnlijk voelen als een wespensteek.'



Ginet Groep is in ieder geval trots op de twee dames die naar de melding gingen. 'Het zijn hele heldhaftige dames. En ze zeiden achteraf ook wel dat ze echt bang zijn geweest. Maar dat snap ik wel. In de twintig jaar dat ik hier nu werk heb ik pas één keer eerder zo'n melding gehad.'