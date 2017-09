Spectaculaire oefening van 'Bereden Brigade' in aanloop naar Prinsjesdag

(Foto: Richard Mulder)

Met een muzikale omlijsting van het Trompetterkorps en het Historisch Tamboerkorps van de Koninklijke Marechaussee liepen de paarden zaterdag heen en weer over het Lange Voorhout. De paarden liepen over lege flessen, werden geconfronteerd met luide sirenes en er kwam zelfs vuur en rook aan te pas.Ondanks dat de meeste paarden prima in de pas bleven lopen, verliep de oefening niet voor ieder paard vlekkeloos. Zo was een luide sirene van een motor van de Koninklijke Marechaussee voor één paard net iets te heftig.Voor Prinsjesdag moet alles tot in perfectie worden voorbereid, daarom zijn er zowel zaterdag , zondag én maandag oefenshows met paarden. Zondag is de generale repetitie van het Koninklijke Staldepartement en de bereden eenheden van Cavalerie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie bij de Koninklijke Stallen. Maandag wordt er traditioneel geoefend door de Cavalerie Ere-Escorte.