Kermis in Den Haag ontruimd na ongeregeldheden

(Foto: Regio15)

DEN HAAG - De kermis op het Malieveld in Den Haag is zaterdagavond eerder gesloten na ongeregeldheden. Volgens een woordvoerder van de politie zijn er diverse vechtpartijen uitgebroken. Hij noemde de sfeer 'chaotisch'. Er zijn in ieder geval twee aanhoudingen verricht.

Parate Eenheid van de politie was aanwezig op de kermis om te helpen bij de ontruiming. Bezoekers van de kermis zouden door de politie in de richting van het Korte Voorhout en het Tournooiveld zijn gedreven.



Wat de aanleiding is voor de ongeregeldheden kon de woordvoerder zaterdagavond nog niet zeggen.







