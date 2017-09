Uitslaande brand in huis Noordwijkerhout

Brand op De Vlashoven in Noordwijkerhout (foto: Flashlight Fotografie)

NOORDWIJKERHOUT - Op De Vlashoven in Noordwijkerhout heeft in een nacht van zaterdag op zondag een uitslaande brand gewoed in een huis. De bewoners waren op het moment van de brand op vakantie. Het vuur sloeg over naar het huis van de buren. Die hadden op dat moment hun huis al verlaten.





Eén persoon is ter plekke geholpen in verband met het inademen van de rook, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. De bewoners van het huis waar de brand uitbrak zijn inmiddel gewaarschuwd en hebben hun vakantie afgebroken.









Brandkraan geblokkeerd



Eén van de twee nabijgelegen brandkranen werd geblokkeerd door een puincontainer, waardoor er ook watertransport werd ingezet om de blusauto's van voldoende water te kunnen voorzien.





