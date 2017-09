DEN HAAG - Op de Spijkermakersstraat in Den Haag is zaterdagavond een steekpartij geweest. Hierbij raakte één persoon gewond.

Deze is naar het ziekenhuis gebracht. Agenten hebben één verdachte aangehouden.De aanleiding van de steekpartij is niet duidelijk. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien.