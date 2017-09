Man mishandeld bij vechtpartij in Noordwijkerhout

Foto: Flashlight Fotografie

NOORDWIJKERHOUT - Op de Zeestraat in Noordwijkerhout is in de nacht zaterdag op zondag een man mishandeld tijdens een vechtpartij.





Omstanders hebben hem weggehaald en elders neergelegd in afwachting van de hulpdiensten. De aanleiding tot de vechtpartij is niet bekend. Voor zover bekend zijn er geen aanhoudingen verricht door de politie.



