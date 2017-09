Beveiliger met fles op het hoofd geslagen tijdens Vlietdagen

LEIDSCHENDAM-VOORBURG - Op de laatste avond van de Vlietdagen is in Leidschendam een beveiliger mishandeld door een 18-jarige man uit Leidschendam. Hij is aangehouden door de politie.

De jongen had bij de sluis in Leidschendam een vrouw geslagen. Toen de beveiliger hem daarop aansprak, werd hij met een fles op het hoofd geslagen. De man is naar het ziekenhuis vervoerd.Even verderop, in het centum van Voorburg, werden even na middernacht twee mannen aangehouden. De mannen bevonden zich in een grote groep die op straat aan het vechten was. Een verdachte kreeg een proces-verbaal wegens baldadigheid, de andere voor belediging. De aanleiding tot de vechtpartij is niet bekend.