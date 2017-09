'Leidse' shows van Jochem Myjer razendsnel uitverkocht

LEIDEN - Een stormloop zaterdag op de kaartjes van Jochem Myjer voor zijn voorstelling 'Adem in, Adem uit'. De 'Leidse' shows van de cabaretier waren binnen twintig minuten uitverkocht.

'Omdat de mooie Leidse Schouwburg voor Jochem soms te klein is, staat hij dit seizoen in het Zuiderstrandtheater in Den Haag', meldt de Leidse Schouwburg op zijn website Ook deze shows zaten snel vol. Om 13.00 uur ging de kaartverkoop van start. 'Binnen ca 20 minuten waren beide voorstellingen uitverkocht', aldus de Schouwburg. De 'Leidse' voorstellingen van Myjer zijn op 20 en 21 juni.