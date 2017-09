Studenten TU Delft winnen snelfietswedstrijd: met 121,5 kilometer per uur door de woestijn

DELFT - Met 121,5 kilometer per uur heeft wielrenster Aniek Rooderkerken zaterdag het Nederlands snelheidsrecord fietsen voor vrouwen verbroken. Dat deed ze met de VeloX 7, een ligfiets die is ontworpen en gebouwd door studenten van de TU Delft en Vrije Universiteit in Amsterdam.

Rooderkerken heeft met haar snelheid de World Human Powered Speed Challenge in de Amerikaanse Nevadawoestijn gewonnen. 'Het is echt heel gaaf om zo snel te fietsen', zegt Rooderkerken. 'Net alsof je over de weg heen vliegt.' Ze verbrak net niet het wereldrecord, dat sinds 2010 op 122 kilometer per uur staat.Het zogeheten Human Power Team zette zich dit jaar extra in om de luchtweerstand te beperken. Dit deden ze door met computersimulaties en windtunneltests een perfecte pasvorm te vinden op de maat van de atleten. 'Hierdoor is onze fiets meer dan tien keer zo aerodynamisch als een gewone racefiets', zegt Emiel de Boer, teammanager van het Human Power Team en student werktuigbouwkunde aan de TU Delft.De studenten van het Human Power Team willen met het project laten zien dat de mens dankzij technische innovaties op eigen kracht sneller kan zijn dan de natuur. De cheeta heeft een topsnelheid van 112 kilometer per uur, dat heeft Aniek Rooderkerken ruim overtroffen.