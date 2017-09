Weekoverzicht: najaarsstorm raast over regio en outletcentrum van de baan

Onze regio krijgt te maken met de eerste herfststorm. Foto archief

REGIO - De eerste najaarsstorm raast over het land. Het outletcentrum in Zoetermeer is van de baan en het Scheveningse vreugdevuur staat op losse schroeven. De week in vogelvlucht.