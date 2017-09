Arantxa Rus in hoofdtoernooi van Seoul

Aranxtra Rus tijdens de dubbelspelfinale in Bastad met Quirine Lemoine. (Foto: ANP)

MONSTER - Tennisster Arantxa Rus heeft zich geplaatst voor het WTA-toernooi van Seoul. Ze won zondag in de laatste kwalificatieronde van de Amerikaanse Jennifer Elie in twee sets: 6-4, 7-6 (2). Ze zal in de eerste ronde uitkomen tegen de Amerikaanse Christina McHale, de nummer acht van de plaatsingslijst.





LEES OOK: Arantxa Rus onderuit in kwalificaties voor US Open

Tijdens hetzelfde toernooi staan Kiki Bertens uit Wateringen en Richèl Hogenkamp in de eerste ronde tegenover elkaar. In het Chinese Guangzhou drong Lesley Kerkhove door tot het hoofdtoernooi. Ze versloeg de Japanse Riko Sawayanagi in twee sets: 6-1, 7-5.