Dodelijk ongeval A4 was vermoedelijk zelfmoordpoging

(Foto: Regio15)

*Noot van de redactie: omdat het ongeluk zoveel verkeersoverlast veroorzaakte en wij er eerder over schreven, hebben we besloten deze poging tot zelfmoord wel te benoemen ook al is het gewoonlijk zo dat media hierin zeer terughoudend zijn. Heeft u vragen? Zoek dan contact met 0900-0113.







Op de A4 was vrijdagavond een aanrijding tussen een persoon en een vrachtwagen. Hoe het ongeluk kon gebeuren bleef onduidelijk, de aanrijding riep veel vragen op. De politie heeft nu sterke aanwijzingen dat er sprake is van een poging tot zelfmoord.De A4 in de richting van Rotterdam werd volledig afgesloten en het ongeluk veroorzaakte daardoor voor veel weggebruikers overlast. Zaterdagochtend ging de weg weer open . Het is onduidelijk hoe de vrachtwagenchauffeur eraan toe is. Ook is een auto betrokken geweest bij het ongeluk. Niet bekend is hoe het met deze bestuurder is.