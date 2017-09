ADO Den Haag knokt zich naar gelijkspel tegen Ajax

DEN HAAG - Op karakter heeft ADO Den Haag zondag een gelijkspel uit het vuur gesleept in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Binnen een halfuur namen de Amsterdammers een voorsprong via Joël Veltman. Twintig minuten voor tijd kwamen de Hagenaars langszij door een fenomenaal doelpunt van de Noorse spits Bjorn Johnsen.

Behalve doelpuntenmaker Johnsen vervulde doelman Robert Zwinkels ook een hoofdrol bij ADO Den Haag. Met zijn reddingen voorkwam hij dat Ajax in de slotfase nog met een overwinning aan de haal kon gaan.Na rust raakten beide ploegen ook nog de lat. Eerst schoot Ajax-middenvelder Frenkie de Jong de bal buiten bereik van Zwinkels het aluminium, daarna had ADO-debutant Erik Falkenburg pech dat zijn inzet de dwarsligger trof.Smetje op de wedstrijd was het uitvallen van Ricardo Kishna. De linkerspits van ADO Den Haag moest als invaller gewisseld worden met een ogenschijnlijk zware knieblessure en ging in tranen van het veld bij het weerzien met zijn oude club.0-1 Veltman (28'), 1-1 Johnsen (71')Zwinkels; Ebuehi, Beugelsdijk, Kanon, Meijers; Immers (Falkenburg, 46'), El Khayati, Bakker; Becker, Johnsen, Hooi (Kishna, 56'/Lorenzen, 77')Onana; Veltman, De Ligt, Viergever, Dijks (Dolberg, 85'); F. de Jong (Schöne, 75'), Van de Beek, Ziyech; Kluivert (Neres, 67'), Huntelaar, YounesImmers, Beugelsdijk, Becker (ADO Den Haag), Kluivert, Veltman, Van de Beek, Schöne (Ajax)n.v.t.Nijhuis12.016 (Cars Jeans Stadion, Den Haag)