Tennissers terug in wereldgroep Davis Cup na winst in Den Haag

DEN HAAG - Het Nederlandse Davis Cup-team komt volgend jaar weer uit in de wereldgroep. Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande besliste de wedstrijd in de play-off tegen Tsjechië met winst op Tomas Rosol. De nummer 408 van de wereld had vier sets nodig om in Den Haag zijn stunt te volbrengen: 3-6, 6-4, 6-4, 6-4.

Eerder had Hagenaar Robin Haase de stand in evenwicht gebracht met een zege in vier sets (6-1 1-6, 6-3, 6-4) op Jiri Vesely in vier sets. De Tsjechen hadden vrijdag een 2-0-voorsprong genomen na winst van Vesely op De Bakker en Rosol op Haase.De dubbelpartij werd zaterdag gewonnen door Haase en Matwé Middelkoop. Nederland speelde voor het laatst in 2014 op het hoogste niveau van het landentennis.Rosol was vrijdag nog een ware plaag geweest voor Haase, maar de hardhitter, ooit de nummer 26 van de wereld, raakte zondag na de eerste set het spoor enigszins bijster. Hij durfde De Bakker niet onder druk te zetten en bleef achter de baseline staan.Bovendien trof hij een tegenstander die wellicht zijn beste partij van dit jaar afwerkte. De Bakker belandde na blessureleed dit jaar in de futures en challengertoernooien, klaagde bovendien over een schouderblessure maar leefde in de sfeervolle Sportcampus Zuiderpark op.De Bakker verloor weliswaar de eerste set, maar veroverde de tweede dankzij een break in de vijfde game. Rosol raakte geïrriteerd, de vervelende toetertjes waarop de Tsjechische fans het hele weekeinde bliezen klonken steeds minder vaak.In de derde set leverde de 32-jarige Tsjech zijn opslag in de zevende game in. Het overkwam hem in het vierde bedrijf meteen al in de eerste game. Nadat De Bakker zijn tweede wedstrijdpunt benutte brak het feest definitief los.