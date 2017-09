Vrees voor zware blessure Kishna: 'Hopen dat het meevalt'

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk vreest een zware blessure voor Ricardo Kishna. De aanvaller mocht zondag invallen tegen zijn oude club Ajax, maar verliet binnen twintig minuten kermend van de pijn op een brancard het speelveld.

Kishna kreeg aan de zijlijn een klein duwtje van David Neres en leek door een knie te zakken. De geboren Hagenaar heeft een verleden met zware knieblessures. De buitenspeler laat zich dit seizoen door Lazio aan ADO verhuren omdat hij behoefte heeft aan veel speeltijd.'Vanaf de eerste dag is hij een grote meerwaarde voor ons', zei trainer Fons Groenendijk. 'Ik hoop dat het meevalt, maar het zag er heel slecht uit. Een gelijkspel tegen Ajax is meer dan een punt voor ons. Maar dit is een bonuspunt met een zwarte rand.'Ed Beeftink, clubarts van ADO, laat aan Omroep West weten: 'Morgen gaat Kishna naar het ziekenhuis. Hij is enorm geschrokken en onzeker. Nu naar de knie kijken heeft nog niet veel zin, het is redelijk dik. Hij is naar huis. Daar moet hij rusten en ijzen. Morgen weten we meer. Laten we hopen dat het meevalt.'