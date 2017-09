Uitblinkende ADO-doelman Zwinkels (34): 'Ik ben als een rode wijn'

ADO-doelman Robert Zwinkels bedankt de supporters. (Foto: Soccrates Images)

DEN HAAG - Bjorn Johnsen was met zijn treffer tegen Ajax de gevierde man bij ADO Den Haag. Maar als er één man zich onderscheidde met zijn vele reddingen, dan was het wel Robert Zwinkels. De 34-jarige keeper van ADO hield zijn ploeg meerdere malen op de been. 'Of ik een oude Franse kaas ben? Hou het maar op een goede rode wijn', zegt Zwinkels tegen Omroep West.





Zwinkels deelde ook een compliment uit aan centrumverdedigers Tom Beugelsdijk en Wilfried Kanon. 'Ik zie af en toe Kanon een duel spelen, dan lijkt het wel of de vlammen eraf schieten. Dat vind ik zo gaaf, echt kicken. Tommie heeft dat ook een beetje. Die gooien zich voor ballen die ik misschien ook niet kan pakken. Je hebt die gasten gewoon nodig. Die energie voel ik heel dichtbij.'



LEES OOK: ADO Den Haag knokt zich naar gelijkspel tegen Ajax

Op basis van zijn puike prestaties zou je bijna denken dat hij magneten in zijn handschoenen had. 'Het leek af en toe wel of ze ernaartoe kwamen, ja', bekent de Haagse uitblinker. 'Ik ben blij dat ik er een paar uit heb kunnen houden vandaag. Je doet het allemaal op intuïtie natuurlijk. Op een gegeven moment heb je wel het gevoel: die gaan niet meer scoren.'Zwinkels deelde ook een compliment uit aan centrumverdedigers Tom Beugelsdijk en Wilfried Kanon. 'Ik zie af en toe Kanon een duel spelen, dan lijkt het wel of de vlammen eraf schieten. Dat vind ik zo gaaf, echt kicken. Tommie heeft dat ook een beetje. Die gooien zich voor ballen die ik misschien ook niet kan pakken. Je hebt die gasten gewoon nodig. Die energie voel ik heel dichtbij.'