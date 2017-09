Kermisexploitanten Malieveld: ‘er was helemaal geen massale vechtpartij’

DEN HAAG - Volgens de exploitanten van de kermis op het Malieveld in Den Haag is er zaterdagavond helemaal geen grote vechtpartij uitgebroken. Het zou enkel om een opstootje gaan tussen twee jonge jongens. De politie spreekt van een vechtpartij waarbij zo'n 100 personen betrokken waren.

Volgens de politie zou de groep die bij de vechtpartij betrokken was overlast veroorzaken, schreeuwen en zich baldadig gedragen. De politie sprak over een chaotische sfeer en liet de kermis sluiten.Maar de kermisexploitanten zeggen dat er niet veel aan de hand was en dat de situatie zeker geen reden gaf om de kermis 'dicht te doen'.'Er waren twee jongens met elkaar aan het bakkeleien en er stond nog een grote groep te kijken maar er was absoluut geen massale vechtpartij van een honderd mensen', zegt Sebastiaan Vonk van Bureau de Kermisgids.Veel Kermis exploitanten zeggen dat er van een mug een olifant is gemaakt.'Er was helemaal geen reden om de kermis te sluiten', zegt een exploitant. 'Ik heb het nooit meegemaakt dat een kermis moest sluiten vanwege een kleine vechtpartij. De politie heeft het veel groter gemaakt dan wat het was.'Volgens exploitanten heeft de beveiliging 112 gebeld en gevraagd om twee agenten te sturen, nadat twee jongens elkaar gingen duwen. Maar de politie kwam onverwacht met veel agenten.Op beveiligingsbeelden van de kermis is er inderdaad geen massale vechtpartij te zien. Wel is er sprake van samenscholing door een groep jongeren bij de botsauto's.Volgens de politie waren de vechtpartijen niet alleen bij de botsauto's maar op meerdere plekken in en rond de kermis. Ze spreken over een groep jongeren die voor overlast zorgden en zich baldadig gedroeg. Twee jongeren zijn aangehouden nadat ze de politie hebben beledigd.'Wij vinden het echt jammer', zegt een exploitant. 'Wij hadden vanwege het weer ontzettend weinig bezoekers de afgelopen week, en nu krijgen wij dit nog.'De kermis is inmiddels wel weer open en staat nog de hele week op het Malieveld.