Derde divisie: Westlandia lijdt derde nederlaag, derde zege voor Quick

NAALDWIJK - Westlandia is zondag voor derde keer op rij onderuit gegaan. De derdedivionist uit Naaldwijk verloor op eigen veld van OJC Rosmalen: 1-2. Quick herstelde zich na de nederlaag van vorige week tegen UNA (0-5) door met 1-3 te winnen bij Be Quick 1887.

Door de zege staat het Haagse team van trainer Paul van der Zwaan vierde in de derde divisie. Westlandia is weer gezakt op de ranglijst: de formatie van coach Edwin Grünholz is nu de nummer veertien.HBS kwam in Den Haag niet ver dan een doelpuntloos gelijkspel tegen Quick '20. Het gevolg is een elfde klassering voor de ploeg van Marcel Koning.1-0 Jeroen Spruijt, 1-1 Vincent van Hooff, 1-2 Diego Meerveld0-1 Rick Wiersma, 1-1 Marc Boshoff, 1-2 Frank van der Heiden, 1-3 Rachid Bouyaouzan