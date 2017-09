West Wekker: Rook en knallen bij Kurhaus en ADO speelt gelijk tegen Ajax

REGIO - Goedemorgen! Het is maandag en dat betekent dat veel mensen weer aan het werk gaan. Om de week goed te beginnen hebben we het belangrijkste nieuws voor jou op een rij gezet. Dit is de West Wekker!

Schriktraining voor Prinsjesdagpaarden

De paarden die op Prinsjesdag meerijden in de koninklijke rijtour krijgen vandaag voor het Kurhaus een oefening. Ze worden flink getest. De jaarlijkse schriktraining moet voorkomen dat de paarden morgen op hol slaan. Wij zijn daar uiteraard bij.Wat was het een lekker punt. Op karakter pakte ADO Den Haag gisteren een punt in de thuiswedstrijd tegen Ajax. Binnen een halfuur namen de Amsterdammers een voorsprong via Joël Veltman. Twintig minuten voor tijd kwamen de Hagenaars langszij door een fenomenaal doelpunt van de Noorse spits Bjorn Johnsen.Ouderen, die slecht ter been zijn of intensieve zorg nodig hebben, krijgen vandaag en morgen de kans om te genieten van het strand en de natuur tijdens de Dag van de Zandmotor. De mensen die zich voor deze dag hebben aangemeld gaan per huifkar de omgeving verkennen. Omroep West gaat gezellig met de ouderen mee.Met 121,5 kilometer per uur heeft wielrenster Aniek Rooderkerken zaterdag het Nederlands snelheidsrecord fietsen voor vrouwen verbroken. Dat deed ze met de VeloX 7, een ligfiets die is ontworpen en gebouwd door studenten van de TU Delft en Vrije Universiteit in Amsterdam.Het Nederlandse Davis Cup-team komt volgend jaar weer uit in de wereldgroep. Thiemo de Bakker uit 's-Gravenzande besliste de wedstrijd in de play-off tegen Tsjechië met winst op Tomas Rosol. De nummer 408 van de wereld had vier sets nodig om in Den Haag zijn stunt te volbrengen: 3-6, 6-4, 6-4, 6-4.Vandaag blijft het wisselvallig met wolkenvelden, weinig zonneschijn en enkele buien. Er waait een zwakke tot matige westelijke wind en het wordt hooguit 16 graden.Presentator Johan Overdevest fietst wekelijks een knooppuntenroute door natuur- & recreatiegebieden in Zuid-Holland. Hij doet dit samen met een bekende of inspirerende Nederlander en onderweg bezoeken zij een kasteel of een natuurgebied, eten bij mensen thuis, picknicken in een weiland of ontdekken samen een mooi plekje.