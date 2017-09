Paarden doorstaan eerste testen voor Prinsjesdag

DEN HAAG - In Den Haag is er dit weekend geoefend voor Prinsjesdag. Dat gebeurde op verschillende locaties in de binnenstad. Langs de kant stond het veel publiek naar de repetities te kijken.

Vanuit de Koninklijke Stallen bij Paleis Noordeinde vertrokken zondag bereden eenheden van de cavalerie, Koninklijke Marechaussee en Nationale Politie. De stoet reed vanaf het Noordeinde naar het Binnenhof om zo de route te verkennen.



Zaterdag werd er op het Lange Voorhout door paarden en ruiters van het ere-escorte van de Koninklijke Marechaussee ook al geoefend. Hierbij werd veel lawaai gemaakt met onder meer sirenes en muziek. Het kabaal is bedoeld om de paarden te laten wennen aan geluiden die ze kunnen verwachten op Prinsjesdag.



Dinsdag rijdt de Koninklijke stoet vanaf 13.00 uur vanaf Paleis Noordeinde, via het Lange Voorhout naar de Ridderzaal op het Binnenhof.



Oefenmunitie en rookbommen



Maandag is er ook nog een belangrijke oefening voor Prinsjesdag. Dan zal op het strand van Scheveningen traditiegetrouw door de Cavalarie Ere-Escorte een gewenningsoefening voor de paarden worden gehouden. Met veel oefenmunitie en rookbommen worden de paarden getest.



Met de spectaculaire schriktraining moet voorkomen worden dat de paarden tijdens Prinsjesdag onrustig worden en op hol slaan.