Zwemmen in Den Haag? Vanaf morgen heb je een zwempas nodig

DEN HAAG - Wie vanaf maandag gaat zwemmen in een zwembad in Den Haag moet even opletten. Naast zwemkleding en een handdoek heb je vanaf dan ook een zwempas nodig om het bad in te komen.





De zwempas vervangt de verplichte legitimatie. De legitimatieplicht werd door de gemeente Den Haag ingesteld na incidenten in het Zuiderparkbad een paar maanden geleden. Personeelsleden zouden worden bedreigd en meisjes en vrouwen aangerand.De passen kunnen bij elk zwembad worden aangevraagd. Daarvoor moet eenmalig een identiteitsbewijs worden getoond.