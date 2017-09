Romana Vrede wint belangrijkste Nederlandse toneelprijs voor rol in RACE

DEN HAAG - Romana Vrede heeft zondagavond de Theo d'Or gewonnen voor beste vrouwelijke rol in de voorstelling RACE van het Nationaal Theater in Den Haag. De Theo d'Or wordt gezien al de belangrijkste toneelprijs in Nederland.

Vrede, die zelf verbonden is aan het Nationaal Theater in Den Haag, kreeg de onderscheiding zondag uitgereikt in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Dat gebeurde tijdens het Gala van het Nederlands Theater, de afsluiting van het Nederlands Theater Festival.



In de toelichting op het winnen van de Theo d'Or zegt de jury: 'Romana Vrede creëert in RACE een superieure rol als Susan. IJzersterk hoe ze zich als stagiaire een centrale positie weet te verwerven en voelbaar ongemak op het toneel en in de zaal teweegbrengt. In zowel haar zorgvuldig geplaatste teksten als haar sterk fysieke aanwezigheid straalt ze uit dat ze hier een groot verhaal te vertellen heeft.'



Beste mannelijke hoofdrol



Hans Croiset kreeg de Louis d'Or voor beste mannelijke hoofdrol, voor zijn vertolking van een alzheimerpatiënt in De Vader, door Senf Theaterpartners.