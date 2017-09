A13 tijdelijk dicht vanwege brand in woonboerderij

Foto: MediaTV

DELFT - De A13 tussen Delft en Rotterdam is in de nacht van zondag op maandag in beide rijrichtingen tijdelijk gesloten geweest vanwege rookoverlast. Aan de Hofweg woedde een grote brand in een woonboerderij. De snelweg is voor de ochtendspits weer vrijgegeven..

De brand ontstond in het woongedeelte van de woonboerderij, die te koop staat. Er wordt nog onderzocht of er mensen in het pand aanwezig waren. De brand werd gemeld door voorbijgangers.