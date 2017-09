Werkplaats afgebrand in Waarder

Foto: AS Media

WAARDER - Een werkplaats van een agrarisch bedrijf aan de De Groendijck in Waarder is in de nacht van zondag op maandag afgebrand. Volgens de brandweer zijn er geen gewonden gevallen.





De brand ontstond even voor middernacht. Na ruim een half uur was het vuur onder controle.