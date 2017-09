Duindorp over vreugdevuren: 'Wij hopen dat Scheveningen gaat bouwen'

DEN HAAG - 'Wij hopen dat Scheveningen gaat bouwen', dat zegt André den Heijer van de organisatie van het Duindorpse vreugdevuur. 'Wij betreuren dat ze stoppen. Maar ja, wij zijn Duindorp en wij gaan door.'

Zaterdag liet Stichting Vreugdevuur Scheveningen weten geen vuurstapel te bouwen, vanwege een geschil met de gemeente. Eén van de redenen is dat de hoogte van de stapel wordt beperkt. Duindorp begrijpt niet dat Scheveningen de stekker eruit heeft getrokken. 'Wij hebben hele goede gesprekken met de gemeente. Wij kunnen zelfs hoger en breder bouwen. Wij zien het slechte er niet van in en daarom gaan wij ook door ', vertelt Den Heijer op Radio West.Den Heijer denkt dat er een ander sfeertje is als Scheveningen daadwerkelijk niet gaat bouwen . 'Wij gaan alles in werking zetten om het gezellig te maken. Het is een traditie dat hoort bij Scheveningen en Duindorp. Daarom hopen we dat Scheveningen gaat bouwen.'