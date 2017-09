Portemonneedief pint contactloos met gestolen pas bij coffeeshop

DEN HAAG - Een medewerkster van een school aan het Isabellaland in Den Haag laat haar tas even onbeheerd achter. Als ze terugkomt, blijkt dat haar portemonnee is gestolen. Er wordt twee keer gebruik gemaakt van haar pinpas en de verdachte is daarbij gefilmd.

De diefstal vindt plaats op donderdag 1 juni tussen 12.30 en 13.00 uur. Een andere medewerker ziet rond die tijd een man in de school, maar hij denkt dat het een ouder van een leerling is. De man is op camerabeelden vastgelegd. Hij draagt een pet en een bril. Zijn jas en broek zijn van het merk Adidas.Even later wordt dezelfde man gefilmd in een coffeeshop in Den Haag. Hij betaalt daar met de pinpas die in de portemonnee zit. Omdat je daarmee contactloos kunt betalen, heeft hij geen pincode nodig. Daarna wordt er ook iets afgerekend bij een supermarkt, maar daar is geen beeld van.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem