Overvallers pinnen geld na woningoverval Wijhestraat Den Haag

DEN HAAG - Na een woningoverval aan de Wijhestraat in Den Haag gaan de overvallers geld pinnen met de pas van de bewoner. Daarbij is één van hen gefilmd. Hij is mogelijk te herkennen aan de kleding die hij draagt.

Een 41-jarige bewoner van een huis aan de Wijhestraat is op zondag 30 juli thuis. Om 23.50 uur wordt er aangebeld. Hij verwacht niemand, maar omdat hij om middernacht jarig is, denkt hij dat het misschien vrienden zijn die hem willen verrassen. Hij kijkt door het kijkgaatje in de deur, maar kan niet precies zien wie er staat. Hij denkt de buurman te herkennen en doet daarom de deur open.Maar het is een onbekende man die hem meteen naar binnen duwt en een paar harde klappen in zijn gezicht geeft. Er komt nog een man binnen en die doet de deur dicht. De overvallers vragen meerdere keren om ‘het geld’. Ze zijn er blijkbaar van overtuigd dat de bewoner veel geld in huis heeft, maar dat is helemaal niet zo.De politie vermoedt dat de overvallers dachten dat er iemand anders in het huis woonde. De bewoner woont er pas een paar maanden en heeft geen idee waarom hij het slachtoffer is geworden. Hij werkt mee met de overvallers en geeft uiteindelijk zijn bankpas en pincode af.De overvallers vertrekken en laten het slachtoffer geschrokken in zijn woning achter. Vlak daarna wordt er met zijn pinpas geld opgenomen bij een automaat aan de Leyweg. Op de beelden zijn twee mannen te zien. Eén van hen is niet meer dan een schim. De tweede neemt het geld op en is iets beter in beeld.Eén van de mannen heeft een donkere huidskleur. Hij is tussen de 25 en 30 jaar oud en ongeveer 1.80 meter lang. Hij heeft een sportief postuur. Hij droeg een rode trui met capuchon en daaronder een grijze joggingbroek. De man sprak vloeiend Spaans.De andere man heeft ook een donkere huidskleur, is tussen de 20 en 25 jaar oud en ongeveer 1.70 meter lang. hij heeft een langwerpig gezicht en ook een sportief postuur. Hij droeg een blauwe trui met capuchon en daaronder een grijze joggingbroek. Ook deze man sprak vloeiend Spaans.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem