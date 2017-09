Overvallen op ouderen in Zoetermeer staan waarschijnlijk los van elkaar

Foto: Regio15 Het Zalkerbos in Zoetermeer

ZOETERMEER - De twee woningovervallen op oudere vrouwen die afgelopen week in Zoetermeer zijn gepleegd, staan waarschijnlijk los van elkaar. In beide gevallen is er nog weinig specifieke informatie over de dader of daders, dus de politie is dringend op zoek naar getuigen.

Geschreven door Team West

Dit is een zaak uit het opsporingsprogramma Team West van dinsdag 19 september. Meer zaken zijn hier te vinden.



De eerste overval vond plaats op dinsdagavond 12 september in een flat aan het Zalkerbos. De 78-jarige bewoonster van een huis op de zesde etage werd daar gewond aangetroffen. Er moeten tussen 18.00 en 20.30 uur meerdere personen zijn binnengekomen. De vrouw werd zwaar mishandeld en er zijn een aantal spullen gestolen.



De recherche is dringend op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat met deze overval aan het Zalkerbos te maken kan hebben die dinsdagavond tussen zes en half negen? Mogelijk zijn u personen of voertuigen in de flat of in de buurt opgevallen. Laat het dan zeker weten.



Tweede overval



De tweede overval vond plaats op de Antoon Coolenhove. Hier is het slachtoffer een mevrouw van 89 jaar. Ergens tussen donderdag 14 september 22.00 uur en vrijdag 15 september 02.00 uur werd er bij haar aangebeld en nadat de vrouw open deed, kwam er een persoon binnen die het huis doorzocht en er vandoor ging met geld. De 89-jarige raakte daarbij gewond maar het is nog onduidelijk hoe dat precies komt.



De bewoonster kon de politie weinig specifieke informatie geven. Het zou dus ook kunnen dat er meerdere mensen bij de overval zijn betrokken. Ook hier geldt: heeft u iets gezien of gehoord van de overval aan de Antoon Coolenhoven, neem dan meteen contact op met de politie.



Heeft u informatie?



Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070

Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000

Bel het Team Criminele Inlichtingen: 06-57876279

Of vul het digitale tipformulier in op

