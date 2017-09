92-jarige vrouw uit Zoetermeer slachtoffer van pinpasdiefstal

ZOETERMEER - Een 92-jarige vrouw uit Zoetermeer is 1000 euro kwijt geraakt nadat ze het slachtoffer is geworden van ‘shouldering’. Tijdens het afrekenen is haar pincode afgekeken en daarna is haar pinpas gestolen. Er is duidelijk beeld van twee verdachten, die ook landelijk actief zijn.

De vrouw gaat op donderdagmiddag 9 maart boodschappen doen bij de Jumbo aan de Groen-blauwlaan in Zoetermeer. In de winkel valt haar niets bijzonders op, maar uit camerabeelden blijkt dat ze wordt gevolgd door een man en een vrouw. Ze staan achter haar in de rij op het moment dat ze gaat afrekenen.De man gaat achter de oude vrouw staan en de vrouw leidt de caissière af met een vraag over een folder. Op dat moment kan de man meekijken tijdens het intoetsen van de pincode. Dan hebben ze de pinpas nog nodig. Daarvoor volgen ze de vrouw naar haar huis aan de Van Dijckbruin.Op het moment dat ze thuiskomt, wordt ze aangesproken door een vrouw, die samen met een meisje van een jaar of tien is. Ze spreekt in een onbekende taal. De 92-jarige snapt niet wat ze bedoelt en wil naar binnen gaan, maar dan krijgt ze ineens een harde duw van de vrouw.Een buurman ziet wat er gebeurt en stuurt de vrouw weg. Het slachtoffer bedankt de buurman daarvoor en gaat naar binnen. Daar komt ze er achter dat haar portemonnee uit haar tas is gehaald. Dat moet zijn gebeurd tijdens de duw bij de voordeur. Ze laat de pas meteen blokkeren, maar het is al te laat: er is 1000 euro van haar rekening gehaald.Op camerabeelden is te zien hoe een man geld opneemt bij station Centrum West. Het is dezelfde man die ook in de Jumbo was. Het is niet bekend of de vrouw die daarbij was, ook de vrouw is die de pas heeft gestolen. Daar was namelijk een jong meisje bij en die is niet te zien op camerabeelden.Er zijn nog drie zaken waarbij dezelfde verdachten in beeld komen. In maart zijn ouderen in Laren, Naarden en Heemstede ook de dupe geworden van pinpasdiefstal. In Heemstede is ook een tweede man in beeld, die geld opneemt met de pas van het slachtoffer.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem