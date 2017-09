Wie heeft iets gezien van overval op servicebalie Hoogvliet Rijswijk?

RIJSWIJK - Vlak voor sluitingstijd wordt de servicebalie van supermarkt Hoogvliet aan het Hendrik Ravesteijnplein in Rijswijk overvallen. De dader draagt een masker en vertrekt met geld uit de kassa. De politie is op zoek naar getuigen.

Op maandag 11 september is een 30-jarige medewerkster aan het werk achter de servicebalie. Die zit samen met de slijterij in een aparte ruimte, los van de supermarkt. Even voor 20.00 uur is ze bezig met opruimen, als er plotseling een gemaskerde man binnenkomt. Hij bedreigt haar met een wapen en eist geld.De vrouw is zo bang dat ze doet wat hij vraagt: ze haalt het geld eruit en geeft dat aan de overvaller. Als de buit binnen is, gaat hij er vandoor. Hij gaat rechtsaf de deur uit, vermoedelijk in de richting van de kruising Burgemeester Elsenlaan / Generaal Spoorlaan. Het is niet bekend waar hij daarna naar toe is gegaan. Meld u daarom bij de politie als u iets heeft gezien van de vlucht van de overvaller.De man droeg een opvallend wit masker, met zwart rond de mond en gaas voor de ogen. Het gaat om een blanke man van ongeveer 1.70 meter lang. Hij heeft een normaal postuur en droeg een zwarte jas met een zwarte capuchon over zijn hoofd. Op zijn zwarte broek zat op beide bovenbenen een logo in de vorm van een verticale witte streep met daar onder een witte cirkel. Ook droeg hij zwarte sportschoenen.Mogelijk heeft u dat masker ergens in de omgeving van de winkel gevonden. Ook als u weet om wie het gaat, komt de politie graag met u in contact. Daarnaast zoekt de recherche getuigen die voor de overval iets opvallends hebben gezien in de buurt van de Hoogvliet aan het Hendrik Ravesteijnplein. Mogelijk heeft de dader al rondgehangen in die buurt.Bel de opsporingstiplijn van de politie: 0800-6070Bel Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000Of vul het digitale tipformulier in op politie.nl of Meld Misdaad Anoniem