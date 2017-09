Den Haag: we praten nog gewoon over Vreugdevuur Scheveningen

DEN HAAG - 'Er is nog helemaal geen definitief besluit genomen en we zijn nog gewoon in gesprek met de organisatie'. Een woordvoerder van de gemeente Den Haag reageert verbaasd op het besluit van de organisatie van het Vreugdevuur Scheveningen om de stekker eruit te trekken. Een plan om het vuurwerk te verplaatsen was de druppel voor organistor Wesley IJzendoorn en consorten.

'Door restricties van de gemeente is er een tweedeling ontstaan in de groep die de vuurstapel organiseert', zegt IJzendoorn. 'Een deel vindt dat de gemeente teveel invloed heeft op het culturele erfgoed'. Toen de beslissing om het vuurwerk te verplaatsen bekend werd, was het afgelopen met deze club organisatoren: 'Wie betaalt, bepaalt, kregen we te horen.'De gemeente is dus verbaasd. 'De organisatie heeft haar eigen moment gekozen om naar buiten te treden. 'Begin september hebben we nog een goed gesprek gehad, en wat ons betreft zijn we nog steeds aan het praten.' De gemeente werkt aan een totaal plan voor Oud en Nieuw, niet alleen voor het Vreugdevuur Scheveningen.Sinds de jaren 80 van de vorige eeuw bouwen jongeren uit Scheveningen en Duindorp enorme vreugdevuren op het strand. Vreugdevuren waren sinds jaar en dag een traditie in het Haagse. Maar het liep steeds verder uit de hand. Daarom werd besloten om vuren te 'organiseren' op het strand.Ieder jaar is er ook de strijd tussen Duindorp en Scheveningen om de hoogste stapel. Daar werd vorig jaar door de gemeente enigszins paal en perk aan gesteld omdat in 2015 één van de stapels al brandend omviel. Er zijn nu strakke regels over veiligheidszones, de manier van bouwen, stevigheid van de constructie et cetera.In Scheveningen ontstonden vorig jaar problemen bij het ontsteken van de stapel omdat zakken met brandbaar spul die de top van het vreugdevuur moesten aansteken niet afgingen. De stapel werd toen met de hand van onderaf aangestoken. Hierdoor viel de stapel na ongeveer een uur branden weer om, maar wel in het veilige deel.Het vreugdevuur op Scheveningen kreeg op 31 december 2015 officieel de status van Immaterieel Cultureel Erfgoed. Het is niet bekend of er een andere organisatie komt voor het oud-en-nieuwfeest op Scheveningen.Het vreugdevuur van Duindorp gaat dit jaar wel gewoon door. De Duindorpers zeggen maandag te hopen dat er toch een stapel wordt gebouwd op het Scheveningse strand. 'Het is een traditie die hoort bij Scheveningen en Duindorp', aldus André den Heijer van het vreugdevuur Duindorp.