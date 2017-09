Dylan van Baarle maakt toptransfer naar Team Sky

Dylan van Baarle tijdens de tijdrit van de Tour de France in Düsseldorf. (Foto: ANP)

ZOETERMEER - Wielrenner Dylan van Baarle maakt een toptransfer naar Team Sky. Het 25-jarige talent uit Zoetermeer verlaat Team Cannondale-Drapac voor het team van viervoudig tourwinnaar Chris Froome.

'Ik kijk heel erg uit naar de komende twee jaar. Het is een droom die uit komt om te rijden voor Team Sky. Ik denk dat dit de volgende stap in mijn carrière is.'



De Britse formatie spreekt lovend over Van Baarle. 'De jonge Nederlander is een aanstormend talent in de klassieker. Zo werd hij vorig jaar vierde in de Ronde van Vlaanderen.