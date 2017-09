Zo'n 150 politievrijwilligers ingezet met Prinsjesdag: 'Wij zijn ook echte agenten'

DEN HAAG - De politie zet zo'n 150 vrijwilligers in om de route van de Glazen Koets tijdens Prinsjesdag te beveiligen. Larry Verschuur uit Alphen aan den Rijn is voor de zesde keer van de partij in Den Haag. 'Wij zijn niet te onderscheiden van echte agenten. Ik heb ook een wapen en een uniform.'

Verschuur is inmiddels tien jaar vrijwilliger bij de politie. 'Ik heb een opleiding van drie jaar achter de rug. En daarna nog een jaar, zodat ik ook een vuurwapen mag dragen.' In het dagelijks leven is Verschuur ondernemer. 'Ik heb al 25 jaar een goedlopend bedrijf. Dat geef ik niet zomaar op, vandaar dat ik vrijwilliger ben en geen beroepsagent.'De Alphenaar draait iedere vrijdagavond een dienst mee met de politie. 'Op de noodhulp, samen met een beroepsagent. Voor evenementen kan je intekenen als vrijwilliger. Veteranendag doe ik ieder jaar en Prinsjesdag ook.' Hij krijgt een vergoeding van ongeveer zeven euro bruto per uur. 'Maar daar doet niemand het voor, het is gewoon leuk.'Hij vindt het niet gek dat de politie deels afhankelijk is van vrijwilligers . 'Kijk naar het Rode Kruis, die zouden niet zonder vrijwilligers kunnen. Bij de politie is het niet zo erg, maar we kunnen de beroepscollega's wel ondersteunen op dagen dat er veel van ze gevraagd wordt,' legt Verschuur uit.Op Prinsjesdag laat hij zijn bedrijf even voor wat het is. 'We verzamelen vroeg op het politiebureau in Alphen, kleden om en daarna rijden we naar de Yp in Den Haag. Daar komen vrijwilligers uit het hele land naartoe.Vervolgens krijgt iedereen een plek langs de route toegewezen.'De Landelijke Organisatie van Politievrijwilligers (LOPV) maakte zondag bekend dat ze een brief hebben gestuurd naar korpschef Erik Akerboom van de Nationale Politie. 'Veel vrijwilligers haakten de afgelopen jaren af. Er zijn allerlei opleidingen toegezegd, maar voor veel mensen komt er niets van,' zegt een woordvoerder van de LOPV.Er gingen geruchten dat er actie gevoed zou worden tijdens de rijtoer met Prinsjesdag. 'Maar dat leeft niet breed,' zegt de LOPV. 'Slechts een enkeling heeft dat geopperd, de meeste vrijwilligers hebben er juist heel veel zin in.' Larry Verschuur beaamt dat: 'Het is een grote reünie. Sommige mensen zie je twee keer per jaar; met Prinsjesdag en Veteranendag. Het is altijd heel gezellig.'