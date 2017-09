Blessure ADO-middenvelder Lex Immers valt mee

DEN HAAG - De enkelblessure die Lex Immers zondag opliep in het competitieduel met tegen Ajax (1-1), lijkt niet ernstig te zijn. Dinsdag zal hij weer proberen om met de selectie van ADO Den Haag mee te trainen.

Immers moest in de rust van de wedstrijd tegen Ajax gewisseld worden omdat hij teveel last had van zijn enkel. ADO-aanvaller Ricardo Kishna moest in dezelfde wedstrijd met een ogenschijnlijk ernstige knieblessure met een brancard van het veld. Later vandaag wordt meer bekend over de toestand van zijn knie en hoe lang hij moet herstellen.ADO Den Haag speelt komende woensdag de volgende wedstrijd, in het KNVB bekertoernooi, uit bij Feyenoord.